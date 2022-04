Les histoires du monde de Courvole

«Aujourd'hui, Sara et son petit frère Polo vont jouer à la console. Sara a choisi un jeu de course qu'elle adore et en plus, elle gagne tout le temps quand elle joue toute seule.

- (Sara) Ahaha, je vais te faire manger ton volant!

- (Polo) Jamais! C'est moi qui vais te battre.

- (Sara) On y croit, ouais!

Sara ne croit pas un mot de ce que son petit frère raconte à propos de ce jeu. Déjà, parce que c'est la première fois qu'il y joue alors qu'elle, ben c'est au moins ça 47ème partie. Et puis, son petit frère, comme son nom l'indique, ben il est plus petit qu'elle. Du coup, elle a encore plus de chances de gagner!

- (Sara) Allez, appuie sur START au lieu de faire le malin!

Le jeu commence. Sara part confiante mais rien ne se passe comme prévu. Après quelques secondes de jeu, la voiture de Sara a un gros accident et celle de son petit frère passe la ligne d'arrivée. Sara essaye de sortir sa voiture des graviers mais le temps est écoulé, elle a perdu!»