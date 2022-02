Les histoires du monde de Courvole

Dans la ville de Hallopolis, Zog est bien installé au chaud chez la petite dame qui l’a recueillie. Et aujourd’hui est un jour spécial, car elle fait des crêpes pour tous ses amis qu’elle a invités pour l’occasion. Il y’a du monde et une bonne odeur qui envahit la maison attire l’attention (hmmm) de notre petit ami. Alors Zog va voir, il se faufile entre les jambes des invités et tombe sur un spectacle incroyable en voyant les crêpes voler dans les airs.

Impressionné par les acrobaties pâtissières, Zog se hisse sur le plan de travail, juste au-dessus de la table. Il est aux premières loges! La petite dame est une virtuose de la pirouette de crêpes. Les poêles se soulèvent les unes après les autres et les crêpes font un saut périlleux dans les airs et retombent bien à plat.

Mais alors que la petite dame est en plein décollage crêpier, elle se fait bousculer par un invité qui a un peu trop abusé du vin pétillant. La crêpe décolle mais sort de sa trajectoire initiale et vient atterrir sur la tête de Zog! Entièrement recouvert par la crêpe, il fait quelques pas comme s' il était un fantôme sous un drap .Tout le monde se retourne et pensant qu’un petit monstre est en train d’attaquer la maison, les invités s'agitent dans tous les sens et vont se cacher où ils peuvent.