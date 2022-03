Les histoires du monde de Courvole

Lors de sa petite promenade dans les rues de Hallopolis, Zog croise le chemin d'un asticot. C'est le moment pour un goûter improvisé! Mais finalement, c'était peut être pas un asticot et rapidement les choses vont l'emmener dans le ciel puis il devra échapper à un méchant matou qui veut le manger. Tout ça pour finir en chantant et en dansant dans un Carnaval tout en musique et en couleurs. Laisse ton imaginaire s'envoler avec cette nouvelle aventure de Zog qui va te faire rire, danser et chanter!

«Aujourd’hui Zog se promène, il marche tranquillement sur les trottoirs de la ville en essayant de ne pas se faire marcher dessus par les piétons toujours pressés d’arriver quelque part. Au coin d’une rue, ce qui ressemble à un grand asticot glisse sur le sol avant de disparaître derrière le mur! Zog, qui est toujours d’accord pour grignoter en se promenant, se précipite pour essayer de l'attraper et le gober tout cru. L’asticot est là, Zog lui saute dessus .»

Une histoire imaginée par Aurel et Emy.