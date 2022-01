Les histoires du monde de Courvole

Depuis quelques jours, un froid glacial aussi froid qu’un froid glacial s’est abattu sur le monde de Courvole. Et ce qui devait arriver arriva : ce matin Zog s’est réveillé en grelottant. Et il se sent vraiment tout malade. Il renifle, il tousse et renifle encore. Alors, dans un élan de lucidité éphémère, il décide de prendre sa température. Zog attrape le thermomètre qu’il place dans son bec. Houla! Le chiffre augmente très très vite. À tel point que le thermomètre éclate! Bon ben là, mon pauvre Zog, faut croire que tu as de la fièvre!

Épuisé par la maladie qui lui est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde, il enfile son bonnet, met une grosse écharpe et se blottit dans le plaid que la dame lui a tricoté afin d’entamer une sieste guérisseuse. Il regarde par la fenêtre en rêvassant en fermant à moitié ses gros yeux ronds et commence à plonger dans le monde des rêves. Mais une vision incroyable le sort de son endormissement imminent! Une escadrille d’aigles majestueux passent dans le ciel.