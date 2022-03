Les histoires du monde de Courvole

Aujourd'hui, Tom se promène dans le village Dakoté en regardant un peu partout s'il trouve un endroit qu'il ne connaît pas. Et en passant devant un vieux mur d'enceinte, il s'aperçoit qu'un espace s'est formé. Tom passe au travers et se retrouve entre le mur et une vieille barrière en bois. Il passe par-dessus la barrière et atterrit dans un jardin en friche. Partout des herbes hautes et des buissons de ronces.

Tom essaye de se frayer un chemin au milieu de tout ça. Au fond du jardin, sous un arbre, ce qui ressemble à une cabane abandonnée est recouverte de lierre. Il pousse quelques branches et dégage un carreau, qu'il frotte pour enlever la poussière et regarde à l'intérieur. On dirait qu'il y'a des outils, un établi, des pièces métalliques et des fioles.

La curiosité de Tom atteint des sommets, il faut absolument qu'il entre dans cette cabane pour voir tout ça de plus près. Il arrache le lierre qui a poussé le long d'une porte à la serrure carrée. Il essaye de l'ouvrir. Fermée à clé !