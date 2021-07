Les supers pouvoirs de Maman

Le petit Hugo est admiratif des supers pouvoirs de sa maman. Elle est capable d'arrêter la chute du sirop d'érable, d'animer les objets et tenir la main aux gens qui partent.

Une histoire à écouter à partir de 4 ans.

«Un dimanche matin, la maison est encore toute endormie et calme. C'est une véritable ambiance de grasse matinée. Pourtant, une douce odeur familière et pas désagréable du tout commence à envahir les couloirs de la maison. Et l'odeur vient se faufiler sous la porte de la chambre d'Hugo. Le fumet passe sous ses narines, ce qui déclenche immédiatement une alerte qui envoie le message suivant au cerveau : qu'est-ce que c'est que cette odeur ?»

Crédits:

Scénario : Aurel

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.