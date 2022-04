Les histoires du monde de Courvole

«Un dimanche matin, la maison est encore toute endormie et calme. C'est une véritable ambiance de grasse matinée. Pourtant, une douce odeur familière et pas désagréable du tout, commence à envahir les couloirs de la maison, et l'odeur vient se faufiler sous la porte de la chambre d'Hugo. La fumée passe dans ses narines, ce qui déclenche immédiatement une alerte, qui envoie le message suivant au cerveau: "Qu'est ce que c'est que cette odeur"?



Le cerveau d'Hugo se met à analyser les informations. C'est peut-être du poulet? Non... Des frites? Non plus. Et si c'était de la pizza? Mais non! Le cerveau reçoit alors une information primordiale de la part des narines: "C'est une odeur sucrée, je répète. C'est une odeur sucrée". Bingo! Le cerveau a trouvé, c'est une odeur des pancakes. Hugo ouvre grand les yeux et saute du lit. Il faut vraiment qu'il aille voir ça. Il sort de sa chambre et de l'obscurité, traverse le couloir à tâtons, descend l'escalier et se cramponne pour pas dégringoler, et arrive tout doucement vers la porte de la cuisine. Un rayon de lumière passe sous la porte. Hugo ouvre tout doucement, et il est littéralement ébloui par la lumière.»