Les histoires du monde de Courvole

Assis dans le jardin, Shadow le chat de Papy et Mamy surveille son territoire. Il est le maître des lieux et il compte bien le rester. Pour cela, Shadow effectue chaque jour, une mission de surveillance...toute en discrétion. Il avance doucement, à pas de velours pour se faufiler, sans aucun bruit entre les herbes hautes. Et s’il s’allonge maintenant, ce n’est pas pour se reposer, non. C’est pour être sûr de ne pas se faire repérer. Immobile et parfaitement dissimulé derrière les herbes, seul son oeil jaune et sa pupille verticale, toute en longueur pourraient le trahir.

Pour être sûr de ne rien rater, d’être averti de la moindre intrusion, il s’appuie sur une double technologie de pointe. Tout d’abord, ses moustaches, hypersensibles, capables de détecter le moindre mouvement d’air, la moindre vibration. A cela s'ajoutent ses oreilles, véritables tours de contrôles, elles tournent sur elles même pour capter les sons de tout ce qui bouge dans les parages. De plus, son poil noir et gris le rend presque invisible aux yeux des visiteurs inattentifs, qui pensent pouvoir traverser le territoire sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Mais Shadow veille et il est suréquipé, c’est un chat espion de haute volée.