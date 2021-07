Mais qui a détruit le château de Belpom?

Dans cette histoire, découvrez quel habitant très maladroit du monde de Courvole a bien pu détruire le château de Belpom avec son ballon!

Une histoire à découvrir à partir de 4 ans.

«Dans le monde de Courvole, il existe bien des choses. Et vous connaissez déjà l'une d'entre elles : le château de Belpom. Rapellez-vous, c'est le château qu'Hugo a visité et dans lequel il s'est battu contre une armée qui voulait envahir les cuisines du château. C'est aussi là que Cornélius, le plus vieux facteur de Courvole depuis toujours vient déposer les parchemins urgents. Mais avez-vous déjà remarqué quelque chose ? Le château est immense, construit en pierre de taille.»

Crédits:

Scénario : Aurel

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.