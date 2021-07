M. Pomalo et la visite du zoo

Dans cet épisode, M. Pomalo décide de ne pas aller travailler et de visiter le zoo de Halopolis pour se détendre. Il va y vivre une expérience surprenante.

Une histoire à écouter pour toute la famille.

«Ce jour-là, la grande ville de Halopolis est particulièrement agitée. Entre les immenses tours de verre qui viennent se perdre dans le ciel et les avenues qui découpent la ville en petites portions, les piétons habillés de costumes gris et noirs, toujours pressés, font la course sur les trottoirs pour être le premier arrivé à l'arrêt de bus ou à la station de métro. Et pour cela, peu importe s'il faut donner des coups d'épaule ou de coude à sa voisine ou à son voisin.»

Crédits:

Scénario : Aurel

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.