Cette chaude journée d'été est idéale pour aller se baigner à la plage de Belétoile. Un endroit magnifique où vous aimez vous rendre pour vous détendre. Et là commence une aventure féérique. Une histoire à écouter pour toute la famille.

«Dans le monde de Courvole, on peut vivre bien des choses. Des choses agréables qui font du bien à l'âme, qui vous procurent une sensation de détente et qui viennent installer un sourire sur votre visage. Dans le monde de Courvole, vous prenez le risque de vivre des instants magiques et hors du temps. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, concentrez-vous sur la voix et laissez-vous simplement guider.»

Crédits:

Scénario : Aurel

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.