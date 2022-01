Les histoires du monde de Courvole

Dans la ville de Hallopolis, tous les hivers le canal de l’Ours qui traverse la ville devient gelé. Pour le plus grand bonheur des habitants, le canal devient alors la plus grande patinoire en ligne droite du monde de Courvole.

Dans la ville de Hallopolis, tous les hivers le canal de l’Ours qui traverse la ville devient gelé. Pour le plus grand bonheur des habitants, le canal devient alors la plus grande patinoire en ligne droite du monde de Courvole. Alors,ce soir, pour fêter ça, Papa, maman, la grande Sophie et le petit Kévin vont faire du patin à glace . La petite famille arrive au bord du canal, c’est une ambiance magique. Plein de gens sont en train de s’amuser avec un grand sourire. Les amoureux se font des bisous et les enfants font des courses-poursuites sur la glace. Sur le bord du canal de l’ours, on a installé des cabanes qui vendent du chocolat chaud et des gourmandises ou encore des bonnets rigolos pour les enfants.

Mais la petite famille se dirige vers la plus grande de toutes les cabanes, celle où l’on peut louer du matériel pour aller patiner. Il suffit simplement de demander sa pointure à l’accueil.