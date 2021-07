Papa est un cosmonaute

Papa est cosmonaute et il part en mission demain matin!

Papa est cosmonaute et il part en mission demain matin! Le petit Martin reste au sol et écoute les communications de la fusée au grâce à sa petite radio. La relation forte entre un père et son fils, la complicité, le mystère sont au programme de cette histoire à écouter en famille.

«Dans le monde de Courvole, cette journée est tout à fait spéciale. C'est aujourd'hui que le directeur autoproclamé des projets farfelus et grandioses du monde de Couvole va faire une annonce devant tous ses employés. Le discours est retransmis en direct à la radio dans une édition spéciale et attention, ça va commencer dans quelques secondes.»

Crédits:

Scénario : Aurel et Émilie

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.