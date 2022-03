Les histoires du monde de Courvole

La petite amie de Nougat aime les lapins, les vrais! Mais lui, il est trop gentil et se fait mettre à la porte du terrier. Triste comme la pierre, il fait le vœu de devenir assez méchant pour que sa chérie l'aime de nouveau.

Dans le monde de Courvole, deux petits lapins, Nougat, et son amoureuse Nougatine, habitent dans un joli petit terrier. Ils vivent ensemble depuis quelques mois. Mais aujourd’hui, on dirait que les choses ne se passent pas comme d'habitude. Les deux amoureux se disputent, très fort.

-(Nougatine) Il y en marre Nougat! Tu es trop gentil!

-(Nougat) Mais comment est-ce que l’on peut être trop gentil?

-(Nougatine) Tu veux des exemples?

-(Nougat) Ben oui, s’il te plaît, tu serais bien aimable, dit-il en servant du jus de carotte à sa belle.

-(Nougatine) Là par exemple! On se dispute et tu me sers du jus de carotte !

-(Nougat) Mais c’est normal, c’est parce que je t’aime !

-(Nougatine) Ah oui? Et c’est parce que tu l’aime que tu donnes toutes tes carottes au voisin?

-(Nougat) Mais euh, ça n’a rien à voir c’est juste que...

-(Nougatine) Et les chasseurs? Tu les aimes les chasseurs ?

-(Nougat) Ben euh, pas trop...