Les histoires du monde de Courvole

En une belle journée de printemps, nous sommes de retour dans le terrier de Nougat et Nougatine, les deux amoureux au bonheur parfait.

-(Nougatine) : «Oh mais y'a plus rien à manger! Tu as encore tout dévoré en un temps record!

-(Nougat) : Mais non, pas tant que ça!

-(Nougatine) : Oui, bon… Du coup, si tu veux que l'on puisse manger ce soir, tu vas aller faire des courses!

-(Nougat) : D'accord…

-(Nougatine) : Alors, écoute bien… Tu écoutes là?

-(Nougat) : Oui oui, j'écoute, j'écoute!

-(Nougatine) : Bon! C'est facile, tu dois ramener des carottes, du trèfle et des brocolis.»

Nougat part en course et répète la petite liste pour ne rien oublier.

-(Nougat) : «Trèfle, carottes, brocolis, trèfle, carotte, luzerne…non, euh, carottes, luzerne, non! Carottes et euh… ah zut, c'est quoi déjà? Carottes, topinambour… non. Ah zut, j'ai oublié.»

Sur son chemin, Nougat entend un bruit de cloches qui vient du ciel. Il lève la tête et un gros œuf tombe juste devant lui.

-(Nougat) : «Ahhhh! Mais ça va pas non? Heureusement que Nougatine ne vous a pas vu hein! Sinon, elle vous aurait sonné les cloches!»

Nougat s'approche du gros œuf. Il est tout coloré et quand on tape sur sa coquille, on dirait qu'il y'a quelque chose à l'intérieur. Nougat le trouve trop joli et se dit que ça pourrait faire un super cadeau pour Nougatine.