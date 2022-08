Les histoires du monde de Courvole

Adrien n'a pas du tout envie de retourner à l'école...mais alors, pas du tout! Et comme personne n'a l'air de le comprendre, il organise une manifestation pour se faire entendre!

«Eh voilà, c’est la fin de l’été et la rentrée est dans quelques jours. Si la plupart des enfants sont contents d’y retourner, Adrien lui, n’a aucune envie d’y remettre les petons. Et pour tout vous dire, ça commence même à carrément l’inquiéter. Il dort mal la nuit, il a mal au ventre et parfois il est triste.

Hé oui, son truc, c’est le plein air, observer les oiseaux, sentir l’odeur des plantes, de la pluie, du sel de l’océan et jouer dans le sable mouillé pour faire des châteaux.



Plus tard, il ne se voit pas du tout faire un travail où il serait enfermé dans un bureau, avec une cravate et un ordinateur. Alors pourquoi il s'enfermait dans une salle de classe à écouter des leçons qui ne l’intéressent pas? Adrien aimerait beaucoup être archéologue, géologue ou pourquoi pas, "vacançologue", un peu comme Evan et Salomé, les jumeaux explorateurs.»