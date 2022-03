Les histoires du monde de Courvole

Aujourd'hui on est mercredi et il faut bien assez beau pour aller jouer dehors. Alors Nino et Vadrouille partent à l'aventure dans le pré juste à côté. Ils vont y trouver un formidable trésor!

Dans le monde de Courvole, au beau milieu des collines dorées, le petit Nino habite dans une jolie maison avec une vue magique sur la vallée. Depuis la fenêtre de sa chambre, il regarde la lumière changer et le ciel se métamorphoser. Là où il habite, Nino est le seul enfant. Mais il ne s'ennuie jamais car il passe tout son temps avec son meilleur ami, Vadrouille, le chien avec qui il partage son enfance depuis toujours.

Aujourd'hui on est mercredi et il fait bien assez beau pour passer du temps dehors. Nino s'habille en tenue spéciale pour aller jouer dehors et pendant qu'il se prépare, Vadrouille qui bouillonne d'impatience, saute un peu partout autour de lui.