Neil le géant tellement grand (partie 2)

Suite et fin de l'histoire d'Ayoub le berger et de Neil le géant.

L'histoire d'Ayoub le berger qui va croiser le chemin de Neil, le géant tellement grand, au milieu des prairies verdoyantes et des montagnes en forme de dragons.

Une histoire à écouter à partir de 6 ans.

«Ayoub, qui observe toujours la scène, est soudain pris d'un courage inconscient et hurle en direction du géant : "Non, ne fait pas ça !" Le géant, surpris par cette voix, arrête son geste tout net. Alors que la pauvre vache reste suspendue dans les airs, le géant regarde autour de lui pour voir qui a osé lui interdire de faire ce qu'il veut avec autant de vigueur. En voyant un petit morceau de bonnet bleu et rouge dépasser du rocher, Neil repose la vache au sol pour s'approcher doucement et voir ce qu'il se passe derrière.»

Crédits:

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

