Neil le géant (Histoire complète)

Neil, le géant tellement grand est l'être le plus puissant du monde de Courvole. Il fait sa toilette avec des nuages et a un solide appétit. Quand un jour, il se fait défier par Ayoub, le petit berger de Belpom.

À écouter à partir de 4 ans.

«Dans le monde de Courvole, au milieu des collines verdoyantes et des rochers en forme de dragons vit un géant que l'on appelle Neil. Un géant tellement grand qu'il peut carrément attraper les nuages en levant à peine le bras. Un géant tellement grand que lorsqu'il est allongé, ses pieds dépassent de la prairie et se ratatinent contre une colinne voisine. Pour lui, le monde est définitivement trop petit, rempli de créatures minuscules et inoffensives.»

Crédits:

Scénario : Aurel

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.