Monsieur Pomalo et la montgolfière magique

Quand monsieur Pomalo va acheter ses croissants, il croise le chemin d'une magnifique montgolfière qui va se désaltérer au bord de l'eau.

Une histoire idéale pour se détendre à partir de 4 ans.

«Au petit matin, alors que le soleil se lève dans des reflets rose orangé, la grande ville est déjà en mouvement depuis quelques heures. Les rues piétonnes et les trottoirs font claquer les semelles de chaussures trop pressées de passer, de traverser ou d'arriver. Les routes sont pleines de voitures à l'arrêt et dont les conducteurs s'énervent en pestiférant sur la voiture de devant. À cette heure-ci, les semelles qui se frottent au pavé gris des ruelles sont celles des balayeurs, des ouvriers et des gourmands motivés par l'odeur alléchante des croissants chauds avant de partir au boulot.»

Crédits:

Scénario : Aurel

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.