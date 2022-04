Les histoires du monde de Courvole

«Dans le monde de Courvole, cette journée est tout à fait spéciale. C'est aujourd'hui que le directeur auto-proclamé du projet farfelu et grandiose du monde de Courvole va faire une annonce devant tous ses employés. Le discours est retranscrit en direct à la radio dans une édition spéciale. Et attention, ça va commencer dans quelques secondes:

- (Le directeur)Aujourd'hui est un grand jour. D'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé à l'unanimité de lancer un gigantesque projet de découverte de l'espace. Nous souhaitons, pour ainsi dire, faire de Courvole la première puissance fantastique à explorer autre chose que son petit monde connu. Et si, par hasard, d'autres l'auraient déjà fait avant nous, leur entreprise n'arrive pas à la cheville des boulons de la fusée de Courvole! Et pour montrer la détermination dans ce projet extraordinaire, le décollage aura lieu demain matin.

Le petit Martin rejoint papa dans le salon et découvre un grand tipi. Mais c'est trop bien ce que papa a fait, ça c'est du beau travail. Il a tout construit lui-même. Un grand tipi bien solide. Et pour mettre sur le sol, maman a cousu une magnifique couverture. Il va vite dans la chambre pour récupérer ses doudous, et puis tient pourquoi pas trois jouets, et surtout sans oublier sa petite radio. »