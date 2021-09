La métamorphose d'Hugo - Chapitre 4

«Après avoir effectué le voyage de retour, Hugo est de retour chez le lutin.

-(Lutin) Ah! Enfin tu es là! Je commençais à m'inquiéter. Tu as ce qu'il faut?

-(Hugo) : Oui oui, j'ai réussi à avoir du Nectar de Jusquiame. Par contre lutin, vous ne m'aviez absolument pas parlé de l'araignée géante dans la grotte! J'ai risqué ma vie.

-(Lutin) Ah oui.. J'ai peut être oublié de t'en parler. Mais bon aussi, on ne sait jamais quand elle est là. Je ne connais pas son planning par cœur! Et puis, tu sais, quand on la connait bien, elle n'est pas si méchante.

-(Hugo) Eh bien il faut croire que je ne la connais pas encore assez!

-(Lutin) Assez de balivernes comme ça! Entre, nous allons préparer la potion.

Le lutin se retourne avec la barbe tout noircie par l'explosion et le chapeau de travers sur sa tête.

-(Lutin) Euh ben, je crois que ma vue me joues des tours... Vas y toi, fais le.

-(Hugo) 3 gouttes de jus de navot, 1 feuille de ce truc là.. Il faut que je le découpe comme c'est indiqué? »

Scénario : Aurel et Emilie