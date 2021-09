La métamorphose d'Hugo - Chapitre 1

En cette belle journée, ni trop chaude ni trop froide, non non, juste bien, papy et Hugo sont allés se promener en forêt.

«En cette belle journée, ni trop chaude ni trop froide, non non, juste bien, papy et Hugo sont allés se promener en forêt. Hugo adore ça car il a l'impression d'être dans un autre monde, en dehors de toute réalité. Alors, ça lui donne envie de raconter à son papy toutes les aventures qui lui passe par la tête. raconte la fois où il a vu un zombie trop maladroit se casser la figure en marchant sur ses bandages, la fois où un dragon et une petite fille ont survolé le village, et la fois où un aigle royal est venu le sauver de l'attaque d'un château qu'il défendait avec sa grande sœur Anaïs.

Bon, Papy, lui aussi il est content d'être là, hein. Mais bon... on peut dire que ça commence un p'tit peu à lui casser la tête quand même. Alors, il cherche un moyen de lui faire comprendre gentiment de parler un petit peu moins. Voire de se taire, carrément! Ce qui vient en premier à la tête de Papy c'est d'essayer de faire comme les papys qu'on voit à la télé et de commencer à expliquer plein de choses importantes à Hugo. De la transmission qu'on appelle ça!»