M.A.X. le robot et la petite souris

Dans cette histoire, MAX le robot est à la recherche de petite souris qui s'est introduite dans l'usine qu'il dirige. On y parle d'écologie, d'amitié et surtout, on s'y amuse beaucoup!

Une histoire à écouter à partir de 4 ans.

«Dans le monde de Courvole, il existe une très grande usine où l'on fabrique des objets en quantités astronomiques. Cette usine appartient à la société MAXIMUM et fournit le monde entier en choses rarement utiles ou totalement jetables. Et la demande est gigantesque : tout le monde en veut ! L'usine tourne à plein régime, elle fabrique encore et toujours, la nuit comme le jour.»

Crédits:

Scénario : Aurel et Émilie

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.

Un merci particulier à Émilie qui interprête le générique de fin.