Les histoires du monde de Courvole

Le soleil se lève doucement sur la région glaciaire de Beaugivre et Martin le petit pingouin, vient de se réveiller dans son igloo. Il s’étire bien comme il faut en pensant à son petit déjeuner. C’est à dire comme tous les matins, un tartine avec du beurre et une sardine. Martin en a l’eau à la bouche. Il ne reste plus qu’à aller pêcher du poisson frais. En sortant de son igloo, le petit pingouin n’en croit pas ses yeux! Youpi! Il a neigé toute la nuit et ce matin Martin va pouvoir faire de la luge. Ça fait tellement longtemps qu’il attend ça! Plus question de petit déjeuner ou de pêche au poisson frais! Non, la priorité maintenant, c’est d’aller glisser sur les pentes enneigées des collines voisines.

Martin attrape sa luge et se met à courir. Il adore le bruit que font ses pattes dans la neige! Il grimpe en haut d’une colline, enfonce son bonnet sur sa tête. Il s'assied sur son petit bolide en bois et s’élance d’un coup en avant! Yaaahhaaaa!