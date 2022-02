Les histoires du monde de Courvole

Ce matin, le temps est un peu gris mais la grande ville de Hallopolis est toujours en mouvement. D’ailleurs, rien ne l’a jamais empêché de tourner. Que ce soit les bombardements de coussins moisis, les passages de zombies, le grand chamboulement, cette ville a toujours été plus forte que tout. Mais, quelque chose est en train de l'encrasser en profondeur. Une chose qui semble invisible mais qui pourtant est bien là. C’est la pollution engendrée par les usines du groupe Maxximum dont le seul but est de produire et de produire encore des objets inutiles et de mauvaise qualité. Bien sûr, Max le robot a réussi à arrêter l’usine qui polluait la belle vallée. Et c’est aussi grâce aux courriers que vous avez pu envoyer à MAX pour lui donner des idées pour nettoyer la belle vallée. Mais d’autres usines sont implantées un peu partout.