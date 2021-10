Louis le zombie maladroit - partie 1

Dans la région de Belpom, les cloches des églises sonnent les douze coups de minuit. Un air froid et brumeux a envahi le petit cimetière de Belos. Tout semble calme et figé pour l’éternité. Mais les tombes alignées les unes à côté des autres se mettent soudainement à trembler. Les pierres tombales s’ouvrent doucement et laissent sortir leurs habitants de leurs dernières demeures. Ce sont des zombies. Chacun d’entre eux s’assied sur le bord de sa tombe et semble attendre quelqu’un ou... quelque chose.

Un bruit étrange qui semble venir de l’obscurité, semble se rapprocher. Une chauve-souris prend son envol et les bougies des lanternes du cimetière s’allument comme par magie. Un être à l’allure inquiétante, bien plus grand que les autres et portant une cape, fait son entrée dans le petit cimetière. C’est le maître des morts.