Les histoires du monde de Courvole

Pas loin d’ici, il y a un petit parc qui a ouvert ses portes il y’a quelques jours. Et chaque jour, dans la fraîcheur colorée de l’automne, deux personnes âgées se promènent bras dessus, bras dessous. Ils ont le sourire et les yeux qui pétillent. Ils se racontent mille choses, partagent des souvenirs de leurs centaines de vies, en prenant le temps de s’écouter l’un et l’autre. À leur passage, les gens les regardent et se disent que c’est beau d’être encore amoureux à leur âge. Ils ont l’air tellement vieux… alors c’est sûr, ils ont dû passer toute une vie à s’aimer.

À notre époque, les couples ne tiennent que quelques années alors tout le monde se demande bien quel est le secret mystérieux de ces éternels amoureux? Eh bien, comme vous êtes curieux et que je vous aime bien : leur secret le voici. Ils se sont rencontrés, par hasard et pas plus tard que la semaine dernière! Et pourtant, ils se connaissent, sans le savoir, depuis tellement longtemps. Et vous savez quoi? Je vais vous raconter l’histoire de leur première rencontre.