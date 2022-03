Les histoires du monde de Courvole

Aujourd'hui Mirabelle et les autres enfants du quartier vont visiter l'Etincelle : leur nouvelle école pour cette année. Mais pour la petite fille, la visite ne passera pas tout à fait comme prévu. Une histoire magique et émouvante, idéale pour un temps calme.

Dans la ville de Hallopolis, les enfants du quartier font aujourd’hui la visite de l'Étincelle, leur nouvelle école pour cette rentrée. Parmi eux, la petite Mirabelle qui est curieuse de savoir à quoi cette école ressemble! Les enfants sont accueillis par Mme Chevassu, la maîtresse qui leur explique comment tout ça fonctionne.

«Bonjour les enfants! Bienvenue dans votre nouvelle école. Suivez-moi, nous allons commencer la visite !»

La maîtresse commence par montrer une salle de classe, avec le bureau du professeur qui fait face à tous les élèves. Mais aussi des tables et des chaises réparties un peu partout dans la pièce. L’endroit a l’air confortable et très agréable. Les couleurs aux murs sont jolies et on peut encore voir plein de dessins des enfants qui ont été dans cette classe les années précédentes.

Mais la petite Mirabelle est un peu distraite par une lumière violette qui passe sous la porte qui se trouve au fond de la pièce. Et elle commence à vraiment se demander ce que cela peut être.