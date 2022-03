Les histoires du monde de Courvole

Aujourd’hui, il pleut sur la ville de Hallopolis et le ciel est très sombre. Les lumières des phares des voitures qui se reflètent dans les flaques d’eau plongent les rues dans une ambiance étrange. Les piétons toujours pressés, vont encore plus vite que d’habitude, en baissant la tête sous leurs parapluies noirs ou gris. M. Pomalo qui adore se promener en ville, trouve que les lumières et l’ambiance sont très poétiques, comme s' il était entré dans un film où chaque image serait particulièrement travaillée. En tout cas, c’est comme ça qu’il voit les choses.

Quand un bus passe devant lui, roule dans une flaque et l’arrose. Pomalo est trempé et tout sale. Il n’est même pas en colère. Il a surtout très envie de se laver et de mettre des habits propres. Alors il part en direction de chez lui et juste avant de traverser le dernier passage piéton, dans sa rue, il s’arrête tout net, comme hypnotisé.

Au milieu de l’obscurité et des lumières des voitures, une fille portant un parapluie rose traverse le passage piéton en faisant un grand sourire. Un sourire tellement beau et naturel qu’il illumine tout sur son passage. Cette fille n’a pas vu M. Pomalo, elle sourit juste à la vie, au moment présent, car un beau jour, elle a choisi d’être heureuse. À ce moment précis, le ciel n’a jamais été aussi noir et la pluie redouble d’intensité mais la fille au parapluie rose semble être entourée d’un halo lumineux. Elle finit de traverser, passe devant M. Pomalo sans le regarder et continue son chemin.