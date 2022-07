Les histoires du monde de Courvole Les jumeaux explorateurs Publié le 5 juillet 2022 à 7h45

Aurélien Guillot temps d’écoute : 5 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Fais connaissance avec Evan et Salomé, les jumeaux explorateurs du monde de Courvole.

«Dans la ville de Anneaupolis, Tom et Léa vont passer la fin de semaine chez leurs grands-parents. Ils sont contents car il va y avoir enfin assez de beau temps pour jouer dans le jardin. En arrivant, ils croisent les voisins qui préparent leur sac de voyage. Tom et Léa leur font signe de la main, il faut dire qu'ils se connaissent depuis toujours. Alors les enfants rentrent dans la maison et vont directement dans leur chambre pour récupérer un des jouets qu'il y a... Mais attendez, j'y pense, les deux voisins de papi et mamie, je ne vous ai encore jamais parlé d'eux c'est ça? Ah bon! On finira cette histoire de Tom et Léa plus tard, faut vraiment que je vous parle des deux voisins. D'ailleurs, ils s'appellent Evan et Salomé, ils sont frère et soeur, même qu'ils sont jumeaux. C'est pas rien des jumeaux, ça veut dire qu'ils sont nés le même jour et que depuis ce jour-là ils savent tou l'un de l'autre.»