Les histoires du monde de Courvole

Cet après-midi, Juju est dans sa chambre. Il a décidé de construire un avion en papier. Alors pour ça il s’est équipé comme il fallait. Une pile de feuilles de brouillon, bien solides et une règle en métal pour faire des pliages précis.. Il se met par terre et commence la fabrication de son avion. Il plie la feuille en deux dans le sens de la longueur, puis il replie les coins sur le trait du milieu et ramène encore les bords, qu’il plie maintenant en sens inverse pour former des ailes. L’avion a une jolie forme, un joli nez pointu. Il semble prêt pour le test!

Juju fait décoller son avion dans les airs. Mais il s’écrase immédiatement sur le sol de la chambre. Que s’est t'il passé? Eh bien, après vérifications, il semblerait que le fabricant ait utilisé des feuilles perforées.

«Oh non! Quelle erreur de débutant!» dit Juju. Évidemment, un avion avec des trous, ça vole beaucoup moins bien, c’est sûr. Bon, Juju se remet immédiatement à la construction d’un deuxième avion. Règle, pliage minutieux.

«Vérifications des ailes? Check! Vérifications des trous? Check!»