Les histoires du monde de Courvole

Dans la région de Beaugivre, au-delà des côtes enneigées, dans les confins de l’océan de glace, un rituel a lieu depuis la nuit des temps. Quelques semaines avant la fête du renouveau, les familles d’orques qui vivent dans les quatre coins de l’océan, viennent se retrouver, chaque année, exactement au même endroit.

Mais pour l’instant, tout est calme. Le ciel, teinté de gris, assombrit l’océan sur lequel flotte quelques morceaux de banquise. Les oiseaux volent tant bien que mal au travers d’un vent froid qui veut décidément les empêcher d’avancer. Certains d’entre eux font même du sur place tellement le vent est fort. Alors pour s’en dégager et réussir à se déplacer, ils se penchent sur le côté et se laissent glisser dans les airs comme s' ils étaient sur un toboggan. Dans ce paysage d’hiver éternel, plat comme un désert de glace, seul l’iceberg de Beaugivre, véritable monument de ces eaux froides et salées, donne du relief à l’horizon. Quand on regarde un peu mieux, il semble accueillant. En tout cas assez pour la tribu de phoques à longues moustaches, qui ont décidé de s’y installer pour observer le temps qui passe.