Les histoires du monde de Courvole

Jacques est grand maintenant et il a passé sa vie à construire des avions qui emmènent les amoureux à l'autre bout du monde. Un jour d'automne, alors qu'il va se promener, une tortue lui tombe sur le bonnet. Mais d'où vient cette tortue tombée du ciel? Jacques va mener l'enquête!

«Alors que le petit Jacques est encore sous le charme du bisous donné sur sa joue par Solange, la petite fille avec qui il s'est caché durant le bombardement de coussins moisis, un avion de l'armée du haut vient larguer un édredon géant. Il atterrit juste devant la boutique du marchand de bonbons. Jacques et le marchand de bonbons sortent de la boutique. C'est un véritable désastre, tout est recouvert de plumes et de bouts de coussins, les voitures sont écrabouillées et une odeur dégoutante règne dans les rues. Jacques cherche la petite fille du regard. Ouf, elle est de l'autre côté de la place et fait un grand signe de la main pour indiquer qu'elle est là. Mais soudain, une armée entre sur la place et en quelques instants, ils fabriquent un mur composé de matelas et de planches de lit. »