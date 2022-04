Les histoires du monde de Courvole

Après une longue journée d'école, Hugo profite de la soirée pour s'aérer et profiter des derniers rayons du soleil. La nuit et tombe et son regard est attiré par une plante particulièrement brillante...

Après une longue journée d'école, Hugo profite de la soirée pour s'aérer et profiter des derniers rayons du soleil. La nuit et tombe et son regard est attiré par une plante particulièrement brillante... Le ciel laisse passer des rayons jaunes, oranges et rouges qui viennent colorier le paysage. C’est une ambiance magique et Hugo qui adore ce genre de moments, ouvre grands les yeux. Il continue à marcher et il fait de plus en plus sombre. Une nuée d’oiseaux passe au-dessus de lui, il n’en voit que les silhouettes qui se dessinent sur un ciel rouge orange.

Hugo se met à courir pour suivre les oiseaux. Il court dans l’herbe des vertes prairies en riant.Il se retrouve dans un endroit qu’il ne reconnaît pas. Il faut dire qu’il fait presque nuit maintenant. Son regard est attiré par quelque chose qui brille devant lui.