Les falaises de Millépines

Dans cette histoire, Léa et Tom qui habitent au village Dakoté (non loin du village de Belpom) vont secourir une maman girafe et ses petits qui n'ont plus rien à manger à cause de la sécheresse. Ils vont devoir trouver bien des astuces pour s'adapter à la situation et pouvoir les aider. Une histoire à écouter pour toute la famille.

«Dans le monde de Courvole on découvre des choses bien surprenantes. Saviez-vous par exemple qu'auparavant le monde de Courvole était entièrement plat ? Et attention, ce n'est pas une expression, il était tout lisse ! Pas une colline, pas une montagne, pas une ruisseau, pas un creux, pas une vallée, pas une colline sorée, rien du tout, complètement plat.»

Crédits:

Scénario : Aurel et Émilie

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.