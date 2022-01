Les histoires du monde de Courvole

Pour comprendre, il faut remonter à cette journée où ils ont décidé de monter en haut bâtiment du quartier historique de Hallopolis. C’est un monument qui fait plusieurs centaines de mètres de haut et qui a été construit il y’a plusieurs milliers de lunes pour permettre aux habitants de la ville de récolter la poussière d’étoile qui servait alors à fabriquer les guirlandes de Noël et éclairer le cœur des maisons. Pour monter tout au sommet, il faut être bien équipé, car les vieux escaliers en bois ne sont plus très sûrs et peuvent s’écrouler à tout moment. Ils craquent et ils tremblent de tous les côtés. Alors les jumeaux ont installé tout un système de sécurité, avec des cordes, des piolets pour les retenir et éviter de tomber dans le vide. Mais ils s’aperçoivent en montant les dernières marches que l’escalier ne va pas jusqu’en haut. Alors Evan et Salomé sont obligés d’escalader le mur qui mène jusqu’au sommet de la tour principale. Mais c’est très dangereux et des pierres du mur s’écroulent sous leurs poids. Mais rien ne les arrête. Ils utilisent toute leur intelligence et leur force pour gravir les derniers mètres.