La chasse aux trésors - partie 6

Un homme habillé en costume à carreaux, avec de grandes chaussures et un chapeau tout en longueur, est arrivé en courant avec un drôle d'engin sur l'épaule. Une sorte de boîte en bois attachée à 3 piquets. La foule se retourne vers, décidément il ne passe pas inaperçu et en plus, on dirait que tout le monde l'attendait. L'homme fait de grands gestes pour expliquer qu'il est en retard , se tourne vers les mariés en joignant les mains pour s'excuser. Puis il fait de grands moulinets avec ses bras et tout le monde bouge dans tous les sens et vient s'installer sur les marches de l'estrade . L'homme pose son drôle d'outil par terre . Il déplie les piquets , puis les écarte pour que l'ensemble soit bien stable . Il vérifie la grosse boîte au-dessus. Il farfouille dans l'une de ses poches, non c'est pas là, dans l'autre, non plus. Il ouvre une petite mallette en cuir qu'il a également transporté jusqu'ici et sur laquelle il est inscrit «Pomalo photographie».