La chasse aux trésors - partie 4

Tom et Léa ont été projetés dans le passé. Ils viennent d'atterrir sur la place de l’église à côté de la maison de Papy et Mamy. Mais, c’est étrange. La ville est beaucoup trop calme. Il n’y pas de voitures. Juste des gens à pied ou en vélo et habillés d’une façon totalement différente. Et puis, il y’a moins de maisons et pas d’immeubles du tout. Les cloches de l'église se mettent à sonner. Une foule sort de l’église. Tout le monde porte des tenues magnifiques, de grandes robes pour les femmes et de beaux costumes pour les hommes. Les deux enfants qui portent encore les beaux habits trouvés dans la malle se fondent dans la foule sans aucune difficulté. Les invités se placent les uns à côté des autres afin de former une haie d’honneur. Les mariés sortent de l’église et la foule jette des pétales de roses.