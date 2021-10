La chasse aux trésors - épisode 1

En cette jolie journée d’automne, Tom et Léa passent la journée chez Papy et Mamy.

En cette jolie journée d’automne, Tom et Léa passent la journée chez Papy et Mamy. Ils habitent dans la ville de Hallopolis, depuis très longtemps maintenant. En plein milieu de la ville, dans une maison ancienne avec un joli petit jardin. Une sorte de havre de paix au milieu de l’agitation perpétuelle de la grande cité. Pour les enfants, cette maison est aussi un formidable terrain de jeux! Par exemple, elle regorge de recoins pour jouer à cache-cache, d’un espace pour jouer au ballon dans le jardin, courir après, faire des roulades. Mais d’un coup le ciel se couvre et la pluie tombe en grosses gouttes froides dans le jardin. Les enfants rentrent dans la maison et vont dans leur chambre. Les enfants se déplacent en silence pour ne pas se faire repérer. En sortant dans la chambre, ils regardent à gauche et à droite pour vérifier que Mamy ne se déplace pas dans les couloirs.