La chasse au trésor - partie 5

La fête est au maximum, tout le monde danse et chante. Les petits et les grands s’amusent comme jamais. Tout le monde est heureux de célébrer ce beau mariage. Un homme habillé de en costume à carreaux, avec de grandes chaussures et un chapeau tout en longueur, arrive en courant avec un drôle d’engin sur l’épaule. Une sorte de boîte en bois attachée à 3 piquets. Et visiblement, tout le monde l’attendait. Tom et Léa se mettent à courir un peu partout dans la foule. Ils cherchent un objet qui pourrait comporter cette inscription. Ils se rendent vite compte qu’à l’époque où ils ont été envoyés, les objets auxquels il est possible de se brancher sont assez rares. Quelques prises électriques étranges au mur mais pas grand chose de plus. Les enfants suivent discrètement la mariée jusqu’à un bureau de l’école. Sur un meuble en bois vernis est posé un énorme poste de radio, lui aussi est tout en bois épais, à l’avant, trois gros boutons. Et au sommet du poste de radio, quelqu’un a déposé une magnifique rose blanche.