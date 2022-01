Les histoires du monde de Courvole

Caramel est un petit ourson mais il n'a qu'un seul rêve : être aussi grand et aussi fort que son papa. Alors il va se promener en forêt pour faire peur aux lapins et aux papillons.

«En cette belle journée ensoleillée, Caramel, le petit ourson, se promène dans la forêt pour jouer dehors. Il aime faire des roulades sur la mousse, se gratter le dos contre un arbre et courir après les papillons. Dans sa promenade, il croise la route d'un p’tit lapin. Alors pour essayer de lui faire peur, Caramel se met debout sur ses petites pattes de derrière et grogne comme s' il était un ours terrifiant. Mais le p’tit lapin n’a pas peur du tout, au contraire, il se met debout, lui aussi sur ses deux petites pattes arrières, les yeux en forme de cœur applaudit.»

On espère que tu as aimé autant que nous ce petit ourson. Dis nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et tu peux nous suivre sur toutes les plateformes de podcasts et les réseaux sociaux.

Scénario : Aurel et Emy