Les histoires du monde de Courvole

Quand les villageois reviennent au village, une autre prouesse a eu lieu. Et Myraël est persuadé qu'il s'agit d'un miracle... Cela aura le mérite d'unir les villageois pour préparer l'hiver qui arrive.

«Le lendemain au petit matin, toute l'équipe de villageois se retrouve de nouveau sur le sentier pour venir installer l'hélice du moulin qui a cassé la grue la veille au soir. Mais en s'approchant du chantier, les villageois peuvent voir la silhouette du moulin qui a changé. Les deux grandes ailes ont été accrochées au moulin dans la nuit. Et à ce moment précis, le vent se met à souffler dans les grandes ailes du moulin qui tourne et tourne encore de plus en plus vite. On apporte les sacs de blé, et pendant des jours, des semaines, Ayoub et les villageois font de la farine. Au pied du moulin, on fabrique à la hâte un immense four à bois pour cuire du pain. Et puis pendant qu'on y est, avec les fruits du verger de Ayoub, on se met à cuire des tartes aux fraises, aux cerises, à la rhubarbe, aux prunes et aux abricots.»

Scénario : Aurélien Guillot et Emilie Bulteau

Ecriture et réalisation : Aurélien Guillot

