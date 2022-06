Les histoires du monde de Courvole

Une vache du troupeau de Ayoub s'est égarée et semble en danger. Il part à sa recherche pour lui venir en aide et va devoir être assez malin pour lui venir en aide.

Une vache du troupeau de Ayoub s'est égarée et semble en danger. Il part à sa recherche pour lui venir en aide et va devoir être assez malin pour lui venir en aide.

«Ayoub entend une de ses vaches meugler au loin. ON dirait qu'elle souffre alors il se dépêche de rentrer à sa ferme pour lui venir en aide. En arrivant sur place, Ayoub regarde dans l'étable. Il n'y a que du foin. Les vaches sont à l'extérieur, dans les pâturages, en train de brouter. Ayoub part à la recherche de la vache. Il traverse des champs de blé et passe le long des ruines du moulin. Il marche jusqu'à un endroit où les vaches ne vont jamais : au bord de la rivière asséché dont il ne reste plus qu'un long fossé. Ayoub marche le long du fossé glissant et regarde à l'intérieur. Il n'y a rien ici mais la vache meugle vraiment très fort. On dirait qu'elle n'est pas très loin. Après avoir contourné un buisson, Ayoub se penche de nouveau.»

Scénario : Aurélien Guillot et Emilie Bulteau

Ecriture et réalisation : Aurélien Guillot

Soutenez ce podcast http://supporter.acast.com/courvole-histoires-pour-petits-et-grands.