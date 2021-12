Les histoires du monde de Courvole

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Anatole. Il a décidé de recevoir tous ces amis à la maison pour leur préparer un délicieux repas surprise. En effet, les invités ne savent pas du tout ce qu’ils vont manger. Mais attention les voici qui arrivent. Tout le monde s’installe à table et Anatole apporte les plats les uns après les autres.

Pour l’apéritif, ce sera des bâtonnets de carotte! le castor les ronges à toute vitesse, le lion les croques pour être poli mais fait une petite tête dégoutée.. Le hérisson s’aperçoit qu’il n’a pas de couteau à côté de son assiette. Alors le castor lui propose de lui en fabriquer un rapidement. Voilà qui est fait!

Purée de carottes :Tout le monde discute et s’amuse. C’est maintenant l’heure du plat principal. Anatole apporte un plat de purée de carottes. Le lion en voyant ça n’est pas très content! Il se tourne vers le hérisson : «Je me demande bien pourquoi tu as réclamé un couteau!». Ce qui fait carrément marrer le singe. Le lion pousse son assiette en avant pour indiquer qu’il n’y touchera pas. Anatole, qui est une bonne nature et qui a beaucoup d’humour, ne le prend pas mal. Et puis il connaît le mauvais caractère habituel de son ami le lion.