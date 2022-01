Les histoires du monde de Courvole

Après avoir passé plusieurs jours enfermée chez elle, Anaïs peut enfin aller se promener en forêt. Mais à force de rêvasser, elle va perdre son chemin alors que la nuit tombe. Afin de se réfugier, elle va entrer dans une étrange cabane. Une histoire qui mélange suspense et poésie.

«Ces derniers jours, la petite Anaïs a passé beaucoup de temps à l’intérieur car il faisait vraiment pas beau dehors. Alors entre l’école, les devoirs et la télé, elle n’en peut plus. Anaïs a toujours eu besoin d’être en contact avec la nature, de respirer et d’observer. Mais aujourd'hui c'est différent. Alors aujourd’hui, comme le ciel est bleu, Anaïs est bien décidée à en profiter! Et tant pis si l’après-midi est déjà bien entamé. Elle prend un chemin qui lui semble joli mais qu’elle ne connaît pas vraiment et entre dans la forêt de Belpom.»