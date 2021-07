Anaïs et les oiseaux

Le portrait poétique de la petite Anaïs qui aime prendre le temps de prendre le temps. En ce soir de printemps, Anaïs essaye de dessiner des hirondelles et ce n'est pas facile, c'est que ça bouge vite ces beaux oiseaux-là ! Anaïs va devoir être très astucieuse.

Une histoire idéale pour se détendre, à écouter à partir de 4 ans.

«Un soir de printemps la petite Anaïs révasse à sa fenêtre. Anaïs aime beaucoup prendre le temps de prendre le temps. Comme par exemple regarder les gens par la fenêtre et imaginer ce qu'ils se disent. En voyant ce monsieur là-bas, assis à une terrasse de café et qui parle à une dame en faisant de grands gestes, Anaïs imagine que : "Oh là là, j'ai encore mangé tous les bonbons, je vais encore me faire disputer par ma maman !"»

Crédits:

Scénario : Aurel

Production, réalisation et voix : Aurélien Guillot

Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site internet de Courvole.