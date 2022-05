Les histoires du monde de Courvole

«Assis dans sa fusée en panne, Lucian regarde les étoiles par le hublot.

-(Lucian) J'ai pourtant répondu correctement à l'énigme. Pourquoi est ce que tu veux me garder pour l'éternité? Malgré ta puissance immense, tu ne peux pas tenir ta parole?

Une sorte de brume apparait dans l'immensité. Elle se transforme en deux énormes jougs qui se mettent à souffler très fort. La fusée est propulsée dans l'espace à une vitesse incroyable, bien plus vite alors que si les réacteurs fonctionnaient. Tellement vite que Lucian doit s'agripper à son siège. La fusée passe à côté d'une planète orange et entre en orbite. Elle fait plusieurs fois le tour de la planète. Une main gigantesque sort de la brume de l'univers, attrape la fusée et la lance comme si elle était un simple avion de papier. La fusée fonce à toute vitesse en direction de la la planète Courvole. Elle entre dans l'atmosphère et s'enflamme comm une torche. Lucian transpire, il est rouge de chaleur, il lutte pour ne pas perdre connaissance. Le feu s'éteint, la fusée descend en direction du village. Lucian tire sur manette et libère un parachute.»