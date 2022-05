Les histoires du monde de Courvole

«-(Lucian) Attendez, j'ai trouvé la réponse à l'énigme!

La bête arrête de serrer la fusée et se déplace maintenant autour de Lucian comme un serpent volant.

-(La bête) Je t'écoute, par curiosité.

-(Lucian) Ce qui est éternel, qu'aucun être vivant ne connait et que ta puissance peut me donner sans effort, c'est la mort.

-(La bête) Ta réponse est... correcte. Tu vas pouvoir me demander une faveur, mais pour cela tu dois venir mettre un genou au sol.

-(Lucian) Mais quel sol? Il n'y a rien, on est dans le vide. Nous sommes dans l'Univers. Sur quel sol voulez-vous que je me mette à genoux? Je n'en peux plus.

La bête souffle, les étoiles s'allument et forment quelques petites marches d'escaliers qui mènent à un immense trône doré. La bête change de nouveau d'apparence, se transforme en un lion majestueux et s'assied dans le trône en fixant Lucian du regard.»