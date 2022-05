Les histoires du monde de Courvole

«Après s'être fait percuter par un astéroïde, la fusée dérive dans l'univers infini. Lucian se réveille et ouvre doucement les yeux. Il essaye de reprendre les commandes de la fusée mais plus rien ne fonctionne. Il appuie sur tous les boutons, tire sur des leviers de secours...Rien ne se passe. Un bruit étrange attire l'attention de Lucian. Il regarde par le hublot de la fusée: un brouillard surnaturel enveloppe la fusée. Une voix venue du fin fond de l'univers s'adresse à Lucian. Il est apeuré. Il ne comprends pas qui lui parle quand une forme apparait, comme un corps, ou une tête, une sorte d'animal inconnu: c'est la bête mangeuse d'étoiles que Lucian a vu avec on télescope.

-(Bête) Il me semble t'avoir posé une question. Que fais-tu ici?

-(Lucian) Je suis venu à votre rencontre.

- (Bête) À ma rencontre? Crois-tu seulement que tu puisses faire une chose pareille?

-(Lucian) Que voulez vous dire?

-(Bête) Je suis le présent, le passé, le futur. Ici et partout à la fois, l'invisible et l'aveuglant, être divin et omniscient, formé de particules en perpétuelles expansion. Je suis la reine incontestée d'un territoire infini. Crois-tu vraiment pouvoir venir à ma rencontre?

-(Lucian) C'est sûr que dit comme ça... En tout cas il me semble que vous m'êtes apparu car vous l'avez bien voulu. Je me trompe?»

Une histoire imaginée, écrite et réalisée par Aurélien Guillot